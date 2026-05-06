Villa Concepción del Tío: debaten sobre el origen y fundación de los pueblos

Villa Concepción del Tío. Este miércoles 6 de mayo a las 19 hs se llevará a cabo en Villa Concepción del Tío un amplio debate sobre "el origen y fundación de los pueblos".

Desde una perspectiva multidisciplinaria, historiadores profesionales, aficionados y amantes de la historia regional debatirán sobre cómo se formaron los pueblos y ciudades de Córdoba, sobre sus orígenes y sobre el concepto de fundación.

José Colazo de Arroyito, Ana Villarroya de Altos de Chipión, Carlos Romero Ficetti de Villa del Tránsito, Carlos Ferreyra de Jesús María-Sinsacate y Facundo Seara de Córdoba, presentarán diversas argumentaciones sobre esta cuestión que apasiona a los historiadores: ¿Cómo nace una localidad? ¿Qué criterios tomar para determinar un origen o una fundación? ¿Por qué es importante que los pueblos, villas y ciudades tengan una fecha conmemorativa?

Todo eso y mucho más será analizado este miércoles en el Teatrillo Municipal de Villa Concepción del Tío, donde se espera la presencia de miembros de la Junta Provincial de Historia de Córdoba.

Destinado a todo público, funcionarios de cultura, docentes, investigadores y medios de prensa, con entrada libre y gratuita; forma parte del 2do. Ciclo de Conferencias de Historia Regional organizado por la Municipalidad de Villa Concepción del Tío y cuenta con la adhesión de la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza, Suquía y Xanáes.

