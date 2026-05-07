El Municipio de La Cumbre invita a visitar la ciudad en otoño

La Cumbre. "Vení a vivir el mes del bienestar a La Cumbre", destaca la invitación del municipio de esa ciudad.

"Acercate a compartir una experiencia inolvidable, que quedará para siempre en tu recuerdo, trekking+yoga, desde El Cristo hacia el Dique San Jerónimo. La actividad es guiada, libre y gratuita, con inscripción previa en la Secretaría de Turismo o el 3548 637837", dijeron desde la Secretaría de Turismo.

La invitación es para los sábados 9 y 23 de mayo a las 9 hs: "Salimos desde la base del Cristo y regresamos en combis gratuitas de la Municipalidad de La Cumbre. Te esperamos para celebrar juntos el mes del bienestar en el corazón de las sierras de Córdoba", concluyeron.

