Dos inspectores solidarios ayudaron a un vecino en problemas

Carlos Paz. Un vecino carlospacense sufrió un percance con su auto en la costanera del lago San Roque y utilizó las redes sociales para destacar el gesto de dos inspectores municipales, quienes lo ayudaron a cambiar un neumático y que pudiese seguir su marcha. Alexis Nieto de Defensa Civil y Simón Requena de Seguridad Urbana son los efectivos que tuvieron este buen gesto.

«Tuve un percance con una rueda del auto en la costanera de Villa Carlos Paz a la altura del camping del A.C.A., en el puesto de control en el que opera gente de Seguridad conjuntamente con Tránsito de la Municipalidad. Se me había roto el gato hidráulico para cambiar la rueda, y solo alcanzó con preguntar en el control si me podían ayudar, para que me prestaran las herramientas»; contó Chachy García.

Asimismo, agregó: «El mismo personal con la mejor predisposición buscó un gato en el móvil de Seguridad y no me dejaron hacer nada, ellos mismos se pusieron a cambiarme la rueda en un gesto de amabilidad y vocación de servicio que quiero agradecer».