Punilla contra la minería: «estamos apoyando a Mendoza»

Santa Cruz del Lago.- Ayer un grupo de vecinos de varias localidades de Punilla se instalaron en el nudo vial de Santa Cruz del Lago para defener el agua y reclamar a las legislaciones provinciales la derogación de la ley que permite el uso de cianuro.

Allí se congregaron vecinos de Tanti, Estancia Vieja, Parque Síquiman, El Parador y Santa Cruz del Lago quienes se sumaron a los reclamos se realizan en todo el país contra la minería y en repudio de la ley 7722 que habilitó el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes en las extracciones de minerales en Mendoza.

"La problemática es la permisividad que el Estado le dan a las mineras de utilizar elementos químicos como el cianuro para después de hacer las explotaciones, y limpiar todo el material con ese elemento contaminar el agua" aseguró uno de los manifestantes. "Queremos defender el agua desde aquí para apoyar a los compañeros de Mendoza y de Chubut y así visibilizar esta problemática" aseguró a este medio.

"No a la megaminería, no a que contaminen el agua, no a que se lleven nuestros recursos, queremos participación popular en las decisiones que toman nuestros representantes" afirmó.

Por su parte, mientras se realizaba la marcha, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez suspendió la aplicación de la nueva ley luego del fuerte rechazo social que provocó en la provincia.

Derogación

Por su parte, hoy los senadores y diputados mendocinos tratarán en sesión especial la derogación de la reciente Ley 9.209 que establecía modificaciones a la Ley 7.722, permitiendo el uso de sustancias químicas para la explotación minera, luego de que el gobernador Rodolfo Suárez anunciara el viernes que enviaría un proyecto para restablecer la vigencia de la anterior norma.