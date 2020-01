La pareja de Carlos Paz que ya celebró «Año Nuevo»

Juan Brandan y Valeria Cavallo se convirtieron en la primera pareja de Carlos Paz en recibir el Año Nuevo, lo hicieron en una ciudad de Nueva Zelanda.

Fue a las ocho de la mañana (hora argentina) de este 31 de diciembre en la ciudad de Christchurch, dónde se encuentran radicados hace solo algunos meses.

Con otras tradiciones y viviendo una nueva experiencia, festejaron la llegada del 2020 con una familia nativa, cenaron temprano y esperaron la medianoche tomando té.

«Hace casi dos meses estamos en Nueva Zelanda, estuvimos paseando por la Isla Norte y ahora estamos en la Isla Sur. Nos sorprendió muchísimo no solo la belleza de su territorio sino también su gente, porque son muy amables y cordiales y tienen en cuenta a las personas. Conseguimos trabajo en la ciudad de Queenstown, que es un lugar de montañas y ríos, realmente muy lindo»; comentó Juan, consultado sobre la nueva vida que lleva adelante en la otra parte del mundo.

Valeria, en tanto, agregó: «El festejo de los nativos de Nueva Zelanda es bastante particular, prácticamente no festejan el Año Nuevo. Cenan aproximadamente a las siete de la tarde y no hacen un brindis como en otras partes del mundo. Las personas que nosotros conocimos cenan muy temprano, una familia de la ciudad de Christchurch nos invitó a su casa a cenar, a las ocho de la noche ya estábamos comiendo. Los más grandes tomamos un té y nos quedamos charlando, son muy tranquilos acá».

«En el centro había un evento que comenzó a la tarde, donde había música y cocteles y tiraron fuegos artificiales. Eso fue organizado por el gobierno local, pero dabemos que en las ciudades más importantes, como en Auckland, se hace un festejo muy tradicional y se tiraron muchos fuegos artificiales»; completó.