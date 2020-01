Los bares y restaurantes de comida sin gluten que hay en Carlos Paz

Carlos Paz. A la hora de organizar sus vacaciones, cada vez son más las personas que buscan destinos turísticos que cuenten con opciones de comida sin gluten. En los últimos años, creció la oferta gastronómica de Carlos Paz y muchos bares y restaurantes incorporaron a sus cartas platos sin TACC.

Lo cierto es que si organizar un viaje resulta una tarea complicada para cualquiera, se vuelve aún más difícil si tenemos intolerancia a las harinas. La celiaquía no es una enfermedad nueva, pero en el último tiempo, se ha tomado conciencia sobre los alcances de este trastorno alimentario que afecta a millones de personas en el mundo y en nuestro país. La sigla TACC hace referencia a trigo, avena, cebada y centeno, que son las cuatro harinas que una persona celíaca no puede ingerir y aquellas comidas que no tienen ninguna de ellas, se marcan con el símbolo de una espiga barrada.

Unas vacaciones sin ricas comidas, no serían vacaciones. Por eso, muchos empresarios decidieron modificar sus cocinas para evitar la contaminación cruzada y brindar opciones libres de gluten.

En Carlos Paz, se conformó una lista importante de comercios que cuenta con alimentos sin TACC, entre los cuales se encuentran Angus (Libertad 180), Libres de Gluten (Juan B. Justo 60), Panadería San Jorge (Joaquín V. González 80), Federico Resto Bar (Alvear y Belgrano), Prado Bar (Illía 673), Guapas (Illía 1575), Café de París (Las Heras 280), Teodora (Illía y Beethoven), Alma Peperina (Vélez Sársfield y Gobernador Roca), Lucky (Avenida General Paz y San Martín), Atelier Restó (Illía 1293), Lapana (Libertad 236), Milo (Alvear y Alberdi), Vitto (9 de Julio 10), La Casa (Juan B. Justo 84), Gina Amerian (Alvear 50), Alfajores La Quinta (Sarmiento 180) y San Té (Ruta 14, San Antonio).

En Carlos Paz, se conformó una lista importante de comercios que cuenta con alimentos sin TACC, entre los cuales se encuentran Angus (Libertad 180), Libres de Gluten (Juan B. Justo 60), Panadería San Jorge (Joaquín V. González 80), Federico Resto Bar (Alvear y Belgrano), Prado Bar (Illía 673), Guapas (Illía 1575), Café de París (Las Heras 280), Teodora (Illía y Beethoven), Alma Peperina (Vélez Sársfield y Gobernador Roca), Lucky (Avenida General Paz y San Martín), Atelier Restó (Illía 1293), Lapana (Libertad 236), Milo (Alvear y Alberdi), Vitto (9 de Julio 10), La Casa (Juan B. Justo 84), Gina Amerian (Alvear 50), Alfajores La Quinta (Sarmiento 180) y San Té (Ruta 14, San Antonio).

Además de la oferta que tienen algunos bares y restaurantes, también es necesario profundizar en los controles bromatológicos que realiza el municipio para evitar que haya contaminación cruzada. En ese sentido, es primordial brindar capacitaciones a los trabajadores para evitar que incurran en errores a la hora de manipular los alimentos que pongan en riesgo la salud de las personas. Al ser consultados por este medio, muchos empresarios reconocieron que tuvieron que adaptar sus cocinas para garantizar las condiciones necesarias y desde la Municipalidad, voceros del área de Bromatología informaron que se hacen inspecciones periódicas para reducir cualquier riesgo.