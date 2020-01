Carlos Paz: Quieren poner fin a las estafas a turistas con los alquileres

Carlos Paz. El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba junto con el municipio endureció los controles para erradicar los alquileres informales, que muchas veces derivan en estafas a turistas, atentan contra el trabajo de los matriculados y perjudican la oferta turística de Carlos Paz. Se realizaron tareas de fiscalización en las calles de la ciudad para detectar «arbolitos», se avanza sobre una ordenanza que regule el sistema de franquicias y las ofertas en redes sociales.

Mariano Briña es jefe del área de legales del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios y destacó a El Diario: «Agradecemos al municipio y al Concejo de Representantes porque se creó una comisión mixta con todos los actores involucrados para abordar esta situación, todas las partes están trabajando para evitar irregularidades en los alquileres y nosotros representamos a los matriculados. Una persona para cobrar honorarios y tener una inmobiliaria, tiene que estar matriculado, pero lamentablemente, en muchos lados se dan irregularidades y aparecen los llamados arbolitos en las zonas turísticas o los martilleros que hacen de inmobiliarios en otros lugares». «En este trabajo en conjunto con el municipio, hacemos una tarea de fiscalización ya sean personas que están paradas en las calles, complejos inmobiliarios grandes sin responsables y alquileres por Internet que derivan muchas veces en denuncias por estafas»; agregó el letrado.

«También queremos evitar las franquicias inmobiliarias, que se sustentan en un matriculado que tiene múltiples agentes que hacen sus operaciones y hacen un bastardeo de la profesión y hacen un ejercicio ilegal de la profesión. Estamos trabajando para evaluar la posibilidad de prohibir el sistema de franquicia, ya que esta ciudad tiene una larga historia al respecto. Por ejemplo, acá se limitó la llegada de grandes superficies comerciales y de las cadenas de farmacias que van en desmedro de los comercios minoristas. Es un terreno muy fértil, siendo la principal plaza turística de toda la Nación para recibir esta normativa»; puntualizó Briña, quien también hizo referencia a la lucha contra los alquileres a través de Internet. «Desde el punto de vista jurídico muchas veces es complicado regular estos alquileres en redes sociales y vamos tratando sobre los resultados. Cuando tomamos conocimiento de alguna situación de estafa, actuamos inmediatamente pero estamos limitados porque ya ha sucedido el hecho. No obstante, si no hubiésemos tomado intervención con el municipio, tendríamos muchos más casos»; expresó.

En ese sentido, María Soledad Pérez Hecker (delegada en el Valle de Punilla) agregó: «El martillero hace remates y el inmobiliario alquila y vende. Es muy importante entre los partes, porque no afecta solamente al colegio profesional o al municipio, nos afecta a todos. Cuando una persona como puede ser un turista es estafado por estas personas, lo que dice es ´fui a Carlos Paz y me estafaron´. Quedamos perjudicados todos por este accionar. La delegación está abierta para recibir denunciar y consultas, también se puede verificar si el inmobiliario está matriculado. Si no está matriculado, recomendamos que no paguen honorarios porque no tienen derecho a cobrar».

Por su parte, el concejal Mariano Melana destacó: «Estamos trabajando, hicimos operativos en conjuntos entre Municipalidad, AFIP y Rentas y ahora lo hacemos junto al Colegio de Corredores Inmobiliarios para seguir abordando un problema con diferentes aristas. Entendemos que este problema no puede ser solucionado unilateralmente, sino con todos los actores involucrados y queremos llevar seguridad, evitar los casos de estafas con alquileres y regular estas prácticas en una temporada que tiene buenas perspectivas. Vamos a seguir trabajando durante este verano».