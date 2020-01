Deslindan responsabilidad del festival en muerte del jinete

Jesús María.- Luego del accidente que se cobró la vida de un jinete en Jesús María, Ronan Sobejano, fiscal de Cosquín confirmó a Cadena 3 que la autopsia sobre el cuerpo de Eric Norberto Cossutta ratificó que "no hubo ninguna conducta negligente o imprudente".

"No tenemos ningún indicio de que se haya incumplido algún reglamento en la materia. Todo sigue en carácter de actuaciones y no tenemos ninguna imputación. Si bien resta incorporar elementos, de lo que tenemos hasta ahora, no hay ninguna responsabilidad penal ni punible", expresó.

Noticias Relacionadas Murió un jinete aplastado por un caballo en Jesús María

Sobejano afirmó, además, que aún falta incorporar el examen químico de la yegua.

Por último, al ser consultado sobre si hubo presentaciones en su Fiscalía para suspender el Festival, Sobejano expresó: "No ha habido ningún planteamiento ni tampoco sería la vía que se debiera utilizar". (Fuente: Cadena 3)