Devolvió cheques por $2 millones y le dieron una pala como recompensa

Un hombre que vive en Rafaela viajaba para hacer un trabajo cuando encontró un manojo de papeles en una rotonda de Esperanza. Cuando los revisó descubrió que eran cheques endosados por 2 millones de pesos, los devolvió y le dieron una particular recompensa.

Una vez hecho el hallazgo, Luis Spahn se comunicó con los dueños de los cheques. “Pertenecían a una fábrica de herramientas de la zona. Me preguntaron si me hacía falta alguna herramienta. Les dije que no, pero me buscaron una pala", declaró a Cadena 3.

Al respecto, explicó: "Vivo en un departamento, no tengo dónde usarla".