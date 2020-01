Un joven argentino planta árboles para reforestar Australia

Nueva Gales del Sur/Australia.- Se llama Cristian Solera, y es un joven sanjuanino que decidió poner manos a la obra y en forma muy concreta para revertir la grave situación que padece Australia por los imparables incendios de bosques.

La tarea que asumió fue la de reemplazar los árboles que se perdieron, comenzando desde cero con nuevos árboles que estén muy pequeños, extraerlos de bosques no afectados por el fuego y que no sean reservas naturales, cuidarlos algunas semanas y luego trasplantarlos en bosques donde ya no exista vegetación.

"En mis tiempos libres me voy a los bosques más cercanos que no sean reservas naturales y voy trasplantando arbolitos" aseguró a EL DIARIO Cristian en comunicación telefónica.

"Ahora voy a pensar hacerlo desde semillas, y luego trasplantarlos. Me encontré con que estamos en enero y ya las semillas que han caído de los árboles han germinado, están saliendo y yo las estoy pasando del bosque a macetitas, que para no gastar dinero que no tengo, y para no contaminar más, uso productos reciclables como son los vasos de café y de bebidas que acá se consumen muchísimo. Yo voy por los basureros de la ciudad de dónde estoy a una cuadra y voy juntando vasitos y luego los lavo y les echó tierra y le pongo la nueva plantita" aseveró.

Y agregó: "Ahora los voy a dejar un mes y algo y de ahí voy a elegir un lugar donde se hayan quemado eucaliptos, y vuelvo a plantar eucaliptos para no modificar el orden de los los árboles que habían en la zona donde han habido incendios".

Cristian quiso en un principio ayudar en el hospital de koalas, pero el Estado no le permite a quienes no son ciudadanos australianos trabajar allí. "No me podía quedar con los brazos cruzados y no hacer nada" contó su red social.

"Si tantos años de mi vida trabajé haciendo jardinería para algo debo usarlo... y se me ocurrió esta idea loca como todas mis ideas creo yo" aseguró.

"No pasó mucho de caminar en un bosque cuando encontré una mina de oro, miles de nuevos árboles naciendo derivado de las semillas de los grandes eucaliptos que me rodeaban, entonces ya tenía todo" contó Cristian.

"Quizás para algunos sea una estupidez, o simplemente una locura, pero creo que de a poco y sumando un simple granito de arena esto puede ser un buen comienzo para que todos pensemos que podemos recuperar lo que perdimos. Solo debemos pensar que el planeta nos pertenece y debemos cuidarlo".