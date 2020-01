EE.UU.- El artista del rap Eminem lanzó desde su red social una nueva canción en la que suena de fondo un recorte o sample de la canción del flaco Alberto Spinetta. El tema en cuestión "Stepdad" que salió en internet pero aún no se hizo un lanzamiento oficial.

La canción está incluida en el álbum "Music To Be Murdered By".