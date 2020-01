¿Cuáles son los precios de los bares y restaurantes de Carlos Paz?

Carlos Paz. Tras la polémica que se desató por el elevado monto que quisieron cobrarle a un grupo de turistas en un bar céntrico, la Asociación Hotelera y Gastronómica señaló que «fue una situación puntual» y que el precio de ese establecimiento no se condice con las múltiples ofertas que tiene Carlos Paz en esta temporada de verano. ¿Cuánto sale desayunar, almorzar o cenar?

Un grupo de amigos denunció que por una picada para cuatro, dos limonadas, un chopp y un fernet les quisieron cobrar $3.450, al tiempo que sostuvieron que no pudieron consultar la carta del lugar porque «no tenía». Al percatarse que estaban siendo estafados, decidieron compartir en las redes sociales el ticket del lugar y explicar que la picada les costó $2050; el trago, $500; el chop, $300 y quisieron cobrarles además $600 en concepto de «varios por dos» en un bar en las inmediaciones del Teatro Coral.



Leonardo González es presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica y dijo a El Diario: «Ante la difusión que ha tenido este caso, nos hemos visto en la obligación de aclarar que estos no son los precios de Carlos Paz, se trata de un caso puntual que lamentablemente nos perjudicó a todos. Nuevamente, alcanzamos trascendencia nacional por una situación lamentable que nada tiene que ver con los valores y los servicios que se brindan en la gran mayoría de los establecimientos gastronómicos de la ciudad. Nosotros no podemos decirle al empresario cuánto debe cobrar, pero debe tener los precios visibles».

La situación generó una fuerte controversia y rechazo de las cámaras empresarias de la ciudad, que realizaron esta mañana una conferencia de prensa para mostrar algunos de los precios que se manejan en los principales locales de la ciudad.

Un relevamiento realizado por este medio, permitió conocer que a la hora del almuerzo o la cena, existen numerosas propuestas con promociones de menú diario que arrancan de $200 en adelante y que incluyen una entrada y postre.

Una parrillada oscila alrededor de los $550 por persona (incluye guarnición) y una porción de cabrito con bebida puede conseguir desde $850, mientras que un plato de carne con guarnición se ubica alrededor de $640 y los tragos desde $120.

En la zona de la peatonal, también es posible comer una hamburguesa completa con bebida y postre por $566. Es importante mencionar que en el área céntrica, se puede acceder a diversas promociones de desayunos que arrancan en $100 (en caso que no contemos con ese servicio).