¿Qué dijo la dueña del bar carlospacense que desató un escándalo?

Carlos Paz. En medio de la polémica por los precios, habló la dueña del bar «El Árabe» que se encuentra ubicado en la peatonal de Carlos Paz y encendió el debate. La comerciante dijo que la responsabilidad la tuvieron los clientes que no averiguaron cuáles eran los precios del establecimiento, al tiempo que consideró: «Si no les alcanza o lo que sea, se levantan y se van».

La mujer se encuentra en el ojo de la tormenta luego que un grupo de amigos denunciara a Canal Doce que por una picada y cuatro bebidas les llegó un ticket de 3450 pesos, lo que rápidamente se convirtió en noticia nacional.

Los turistas sostuvieron que habían consumido la picada simple, un vaso de fernet con coca, un chopp de cerveza y dos limonadas, aunque reconocieron que no habían averiguado los precios antes de ordenar. Asimismo, denunciaron que el bar no tenía carta.

«Chicos, cuando se sienten a comer en algún lugar pidan carta o pregunten precios. Si no les alcanza o lo que sea, se levantan y se van, no se sienten a comer haciéndose los que no sé que y cuando llega la cuenta te agarrás la cabeza»; publicó la mujer en su cuenta de Facebook, al tiempo que agregó: «Plena 9 de Julio, en la vereda peatonal de Villa Carlos Paz, no sé que pretenden ... Sigan hablando, sigan escrachando que yo ya estoy preparando las vacas para marzo, nos vemos baratsss».