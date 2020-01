Cuántos ocupantes pueden viajar en un auto

En la actualidad hay distintas clases de vehículos. Algunos mantienen la relación tradicional de 5 asientos, mientras que existen otros de mayor tamaño y amplían la capacidad a 6 ocupantes. También hay de aquellos que sólo permiten que viajen 2 personas. En resumen, hay para todos los gustos.

Pero, ¿de qué depende cuántas personas pueden viajar en un auto? La cantidad no la determina sólo la clase de vehículo, ya que algunos pueden aparentar con capacidad de cierto número pero lo esencial es averiguar cuántos cinturones de seguridad hay instalados en el rodado.

Así, por ejemplo, un auto tradicional puede tener espacio para cinco ocupantes, pero tiene tan sólo cuatro cinturones. En este caso, puede ocurrir que de fábrica hayan pensado el vehículo para que en el espacio que queda viaje un niño con la sillita. O simplemente por comodidad.

También, esta determinación de ocupantes ligada a los cinturones, exige que si no está instalado el elemento de seguridad no viajen mayor cantidad de personas. Justamente, por seguridad vial. Esto significa que si hay sólo dos cinturones, pero hay espacio para cinco, sólo pueden viajar dos, no porque “sobre lugar” tienen permitido subir la cantidad que se desee.

Aunque el espacio parece redundante, es uno de los puntos que tiene en cuenta Policía Caminera en los controles de las rutas de la provincia de Córdoba. En caso de detectar que un ocupante no utiliza el cinturón, por la causa que sea, se está en infracción y el conductor puede recibir una multa.

Niños. Los bebés y niños no pueden viajar en brazos de un adulto bajo ningún pretexto. Está terminantemente prohibido que los menores sean transportados sin la sillita correspondiente o el booster. Algunas personas suelen consultar si es posible llevar a upa un niño para así «liberar» un lugar, pero además de que no está permitido, es un grave riesgo.