Familiares y amigos despiden al joven asesinado por rugbiers en Villa Gesell

Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell a la salida de un boliche, está siendo velado por familiares y amigos en una casa velatoria de Caballito.

El cuerpo fue trasladado ayer y los compañeros que estaban con la víctima en la localidad balnearia también retornaron hacia la ciudad de Buenos Aires. Mañana a las 10.30 será el entierro en Chacarita.

Cerca de las 11 llegaron los padres de Fernando, quienes hablaron con la prensa y expresaron toda su angustia y su dolor: “Es lamentable lo que hicieron mi hijo. Es una injusticia. Era un chico bueno, sano, no bebía, buen estudiante. Este año terminó el CBC, estaba feliz. Le arruinaron su vida esos asesinos. Quiero que paguen, pido justicia por mi hijo”, comenzó la madre, que no pudo aguantar las lagrimas.

Por eso fue el padre quien continuó con el pedido de justicia y apuntó contra los rugbiers: “Estamos pasándola muy mal, era el único hijo que teníamos. Tenemos el sueño truncado que jamás se podrá realizar. Esperemos que el fiscal continúe haciendo un buen trabajo. Que la justicia acompañe a la víctima, no al otro que tiene plata”.

“El fiscal nos dijo pocas cosas. No le dieron una oportunidad a mi hijo de defenderse, eso me duele mucho. Siendo gente de familia adinerada y no tener un poquito de compasión por su prójimo es lamentable y doloroso”, completó.

En el final, la madre volvió a hablar y reiteró su pedido para que se investigue minuciosamente: “Lo golpearon hasta no dar más con él. Asesinos, que paguen, que paguen por favor. Que la justicia actúe. Que esto no quede impune. Justicia para mi hijo”