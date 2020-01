Gesell: Realizaron una emotiva marcha por la muerte de Fernando

Gesell.- En la noche de este martes vecinos y turistas de Villa Gesell se movilizaron con velas blancas a la puerta del boliche Le Brique, realizaron una marcha en silencio para pedir Justicia por la muerte de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue muerto por los golpes recibidos en la puerta del local bailable.

«Me llegó al corazón. Lo hice desde lo más profundo y haciéndome eco del dolor de esa mamá y ese papá. Nos movilizamos para manifestar lo que no queremos y no queremos la violencia. No sólo la de las peleas de estos chicos, si no en la sociedad entera. No solo Villa Gesell. Estos son hijos de nuestra generación ¿Por qué llegamos a esto?», contó a Cadena 3 Gabriela Covelli, vecina que convocó a la marcha del silencio en las puertas de Le Brique.

A pesar del hecho y luego que se conociera lo sucedido, el local bailable emitió un comunicado pero no cerró sus puertas.

«No querramos minimizar las cosas. Esto no le pasó sólo a Fernando. Es una muestra de lo que pasa en nuestra sociedad y de lo indiferentes que somos porque por algo llegamos a esto. Me llenó de paz trasmitirle a su familia que Gesell está de luto. La sociedad no quiere esto. El turismo también suspendió sus vacaciones para acercarse al lugar y acompañarnos».

Covelli se mostró por demás conmocionada porque ella vivió en carne propia la pérdida de un hijo pero por mala praxis.