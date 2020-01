Los controles de alcoholemia lograron bajar de 22 casos positivos a sólo uno

Carlos Paz. Este fin de semana, las inspecciones se llevaron a cabo en los diques San Roque, Los Molinos y Embalse donde los resultados arrojaron un solo caso de alcoholemia positivo en el dique Los Molinos. Además, se labraron 59 actas de infracción a la Ley 5040 de Régimen de la Actividad Náutica mientras que está previsto sumar operativos en Miramar.

Al respecto, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vignetta, informó: «Los controles son aleatorios, con cuatro lanchas navegando y observando. No se aborda, sino que se hace de una lancha a la otra». A la persona a cargo del vehículo, se le pide matrícula y licencia de navegación al día, y luego se le solicita la presentación de los elementos de seguridad que varían según el tipo de embarcación.

Los elementos de seguridad comprenden un chaleco salvavidas homologado por pasajero de acuerdo a su peso y edad, un balde de achique por cualquier incidente, ancla y sus complementos, y por último, si se trata de un vehículo a motor, matafuegos.

En todos los casos, se procede también a un control de alcoholemia con los dispositivos que entregó el ministerio de Seguridad. La tolerancia para el control es 0 por ciento, es decir, que la persona encargada de manejar la embarcación no puede tomar alcohol. En caso de que el control sea positivo, se procede a acompañar al infractor hasta la costa, no pudiendo continuar la navegación por el día. En caso de reincidencia, se procederá a la retención de la licencia de la persona.

El fin de semana pasado se detectó solo un caso de alcoholemia positivo, lo que significa una mejora respecto al fin de semana anterior, cuando se constataron 22 casos positivos.