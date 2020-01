Varados en Carlos Paz: Turistas quieren demandar a la empresa de viajes

Carlos Paz. Tras conocerse la situación de un contingente de turistas que estuvieron varados por cinco horas en Carlos Paz, trascendió en las últimas horas que muchos de los pasajeros iniciarían acciones legales contra la empresa de viajes que habían contratado. «Estamos buscando asesoramiento y reuniendo pruebas, por lo pronto iremos a Defensa al Consumidor. Estamos estudiando la demanda y nos enteramos que también hubo problemas en Mar del Plata»; contó uno de los damnificados.

El Diario dialogó con algunos de los pasajeros y aseguraron que buscan asesoramiento para hacer una denuncia contra Sansot, la firma que organizó el viaje realizado la semana pasada.

El grupo de turistas oriundo de Buenos Aires denunció que la empresa los dejó varados por más de cinco horas en la puerta de un hotel, luego que el contingente se opusiera a regresar a sus hogares a bordo de un micro con los mismos choferes que acababan de llegar de otro viaje. En el caso, intervino la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), quien impidió la salida del colectivo hasta que enviaron a otro chofer y ahora se iniciará una acción judicial.

«Estamos analizando los pasos a seguir, yo voy a hacer una presentación en Defensa del Consumidor y también una demanda. No es sólo que estuvimos cinco horas varados, incumplieron muchas cosas»; indicó Manuel Ángel Boselli, integrante del grupo.

Al respecto, Yesica, otra pasajera del contingente, dijo: «Yo estoy indignada, mi viejo pagó todo junto. Pidió camas separadas y no se cumplió con eso, tampoco nos dieron el hospedaje que habíamos contratado. Nos mandaron a otro hotel. Yo lo que pretendo es que no vuelve a suceder, te ofrecen un paquete que nada que ver. Que me devuelvan la plata lo veo difícil, pero está bueno hacer algo para que no sigan engañando a la gente y no pase una desgracia. Ese día que se evitó que saliéramos en un micro que acaba de llegar de otro viaje, se tuvo conciencia de que no podíamos exponernos y también de alguna manera pensando en los choferes».