¿Cómo sacar el documento digital y llevarlo en el teléfono celular?

Villa Carlos Paz. En la Argentina ya se puede tramitar el DNI Digital y, solamente en la ciudad de Carlos Paz, una gran cantidad de vecinos hicieron el trámite para contar con su documento en sus teléfonos celulares. !Enterate en esta nota cómo tenés que hacer para tener el nuevo DNI Digital y no morir en el intento!

Este nuevo formato permite que todos los mayores de 14 años, nacionales o extranjeros con residencia definitiva o temporaria, puedan llevar la identidad en el teléfono móvil con la misma validez que el DNI tarjeta.

Marta Zilli, titular del Registro Civil de Villa Carlos Paz, expresó: «El documento que uno puede poseer en el teléfono celular como soporte digital, no suple el documento original, es un complemento. Hay algunas entidades que lo aceptan, como es la Policía Caminera o el Banco de Córdoba, pero hay otras instituciones que no. Esto no es una ley obligatoria, sino que está planteado como un complemento y es un servicio que se da a todos los ciudadano mayores de 14 años con la condición de tramitar un nuevo DNI. No es que el ciudadano puede sacar una foto e incorporarlo, esto esta convalidado con las Normas IRAM y quien manda la información a la telefonía celular es el RENAPER, de modo que hay que generar un nuevo DNI para contar con ese servicio en el móvil».

«Es un trámite común, como una actualización o una renovación de documento. Se le pide al operador esta nueva modalidad, se manda la señal y cuando el documento está aprobado se genera, simplemente hay que tener un dispositivo y una nueva cuenta de correo electrónico además de bajar la aplicación que es de presidencia de la Nación llamada Mi Argentina»; destacó la funcionaria, quien reconoció que el costo por generar un nuevo documento alcanza los 300 pesos.