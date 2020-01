Una mujer policía le prestó $4 mil a turistas que quedaron varados

Mina Clavero.- Una mujer policía realizó un enorme gesto solidario con una pareja de turistas que estaban desesperados y sin dinero. Mora Jacobo, de 26 años de edad e integrante del operativo verano 2020 en la Departamental San Alberto, les prestó 4 mil pesos para que pudieron alojarse esa noche.

El solidario gesto ocurrió en la noche del 31 mientras cumplía con su trabajo en inmediaciones del Banco de la Provincia de Cordoba- sucursal de Mina Clavero. Allí se acercó una persona que le relató que fue a sacar dinero del cajero automático y que éste le había retenido la tarjeta.

Los acompañó hasta el lugar y al comprobar que no existía una solución inmediata, decidió prestarles los cuatro mil pesos. “Lo hice para que no se amargaran y para que pudieran seguir disfrutando de sus vacaciones”, contó Mora en Radio Verdad y agregó que parte de la formación de los policías es ayudar al prójimo de la forma que sea, y en este caso lo hizo sacando parte de su sueldo y sin dudar que el dinero sería devuelto. “Parecían muy buena gente, y mientras caminábamos al cajero me contaron que no tenían dinero por eso decidí prestarles, porque hay que ser solidarios.”

Gracias a esto, pudieron pasar la noche,y a la mañana siguiente la pareja se presentó en la departamental San Alberto para devolverle el dinero. Sin embargo la mujer no se encontraba de servicio y recién se reencontraron en la noche para devolverle el dinero y agradecerle el gesto solidario.

Desde la Departamental remarcaron su acto: "En un gesto que nos enorgullece y nos enaltece como Institución, le otorgó una suma de dinero para que los turistas pudieran continuar sus vacaciones. Felicitaciones Mora!".