Carlos Paz: Construyó la «Torre Eiffel» en el patio de su casa

Carlos Paz. Con 92 años de edad, un vecino de Carlos Paz construyó una Torre Eiffel en miniatura en el patio de su casa y cumplió el sueño de trasladar a su barrio uno de los monumentos más emblemáticos del mundo. «Siempre quise conocerla y como no tuve la posibilidad, decidí construirme una y verla todos los días»; contó Victorio Gerardo Cornaglia, en diálogo con El Diario.

La construcción se levanta orgullosa en el corazón del barrio Centro de Inquilinos y llama la atención de vecinos y turistas, quienes se acercan para tomarse fotografías y conocer al autor de la obra.

La réplica de la Torre Eiffel fue realizada íntegramente por «Tito» (como lo conocen los vecinos), quien instaló un taller dentro de su propiedad donde comenzó a trabajar intensamente para copiar cada detalle del más célebre ícono de París (Francia).

«La hice con mucho amor y paciencia, fui cortando las piezas con una sierrita, uniéndolas y dándole forma. Fue un trabajo muy lento que me llevó dos años y tres meses, comencé cuando mi esposa estaba viva y terminé cuando ella falleció. Yo quería dar un mensaje de que se puede enfrentar el fantasma del tiempo y que vea la gente que no debemos dejarnos caer. Yo siempre tuve el sueño de conocer la Torre Eiffel y como nunca tuve la oportunidad ni la posibilidad económica, decidí construirme una en mi casa. Me dije: ´Voy a hacer mi propia torre´ y así empecé»; reconoció el hombre, quien dijo que todavía está trabajando sobre los últimos detalles.

«Está hecha a escala y eso que nunca fui a la escuela. A mi edad pueden seguir haciéndose cosas y es impresionante la cantidad de gente que viene a tomarse fotografías de todas partes. Yo conseguí mi sueño con esfuerzo, voluntad y trabajo. Falta muy poco para que esté terminada y me siento muy orgulloso, es algo muy lindo para mí y para el barrio. Yo siempre dijo que no soy el mejor, pero soy diferente»; completó «el Eiffel de Carlos Paz».