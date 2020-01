¿Qué cosmético fue prohibido por ser peligroso?

Tras la denuncia que hizo un vecino de Buenos Aires, fue prohibido un cosmético importado que se conseguía a través de Mercado Libre y que podría ser peligroso para la salud. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que «no puede garantizarse su calidad ni seguridad de uso».

El producto es conocido como «Magk Soak Off Base Coat» y se comercializaba a través de Internet, lo que escapa a los controles del organismo nacional. Sin embargo, un usuario de Capital Federal hizo una presentación porque detectó que esta línea de cosméticos no estaba inscripta en el país.

A través de la resolución 480/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, se estableció: «Prohíbese el uso y la comercialización en todo el territorio nacional, de los productos rotulados como MAGK SOAK OFF BASE COAT, for professional use only, cont. neto 10 ml, sin más datos; MAGK SOAK OFF TOP COAT, for professional use only, cont. neto 10 ml, sin más datos y NAIL POLISH KYLIE MIRROR, cont. neto 15 ml, sin más datos, en todas sus presentaciones».

Son productos cosméticos que carecen de inscripción ante la autoridad sanitaria, se desconoce su origen y por lo tanto, si fueron formulados con ingredientes permitidos y bajo las concentraciones establecidas por las normativas vigentes.