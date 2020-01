«Naranjitas truchos» amenazan a turistas para cobrar el estacionamiento

Carlos Paz. Con la llegada de la temporada de verano, aparecieron en las calles de Carlos Paz personas que simulan ser permisionarios y amenazan a los turistas para cobrarles el estacionamiento.

Tras las denuncias que hicieron vecinos de la ciudad sobre la presencia de los «naranjitas truchos», desde el gobierno municipal adelantaron que intensificarán los controles en el centro y los balnearios.

Según pudo conocerse, algunos incluso cobran por adelantado y no cuentan con chalecos distintos ni credenciales oficiales. «Dejamos el auto estacionado en el centro, vino un hombre y nos dijo que estuviésemos atentos porque estaban robando mucho. Después nos pidió plata y como no le quisimos dar, nos dijo que después no nos quejáramos si nos habían desvalijado el auto»; contó una vecina, cuyo testimonio se sumó al de otros turistas que estacionaron sus vehículos en la zona de la Av. Libertad, la costanera del lago San Roque y en otros sectores de gran afluencia turística.

Al tomar conocimiento de la situación, que se repite cada mes de enero y febrero, el área de Seguridad VCP intensificó el control en las calles y pidió a vecinos y turistas que ante cualquier duda, exijan comprobante de pago y que los «naranjitas» les muestren sus permisos oficiales.