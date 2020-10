Cómo abandonar un grupo de WhatsApp sin que nadie se entere

Abandonar un grupo de WhatsApp no es nada sencillo. No porque la app nos lo ponga difícil, tan solo hay que darle un simple botón, sino por la reacción que puede provocar en el resto de miembros nuestra salida.

¿Cómo salir de un grupo sin dejar rastro?

Si bien en realidad no vamos a abandonar realmente el grupo, el efecto es prácticamente el mismo o incluso mejor ya que nadie se enterará de que habremos “abandonado” el chat de la conversación.

Lo primero que haremos será iniciar la app de WhatsApp en nuestro teléfono Android o iOS.

Después seleccionaremos el chat de grupo que queremos “abandonar” y pulsaremos sobre información. Aquí simplemente hay que seleccionar la opción de “Silenciar la conversación un año”.

Una vez hecho esto desactivamos las notificaciones de este chat. Por último y tal vez lo más importante será Archivarlo, manteniendo pulsado sobre el grupo que hemos seleccionado y seleccionando dicha opción.

Con esto habremos conseguido varias cosas. En primer lugar, al haber archivado el grupo, este ya no nos saldrá en WhatsApp ni en las conversaciones más recientes. No nos llegará ningún aviso ni notificación de este grupo. Por último y no por ello menos importante, si nos arrepentimos de esta decisión no habrá que pedir favor a ningún integrante de este grupo para que nos readmita, sino simplemente deshacer la opción de archivar. Y todo ello sin que nadie se entere de absolutamente nada.