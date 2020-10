«A los chicos les digo que valoren el SkatePark» afirmó un veterano del skate

"Los comienzos fueron en el 2001, ahí arranqué mi contacto con el skate, no había nada como hoy, no había Youtube, ni redes sociales" aseguró Matías Moura, un joven skaters que lleva este deporte en la sangre y hoy a sus 35 años continúa disfrutándolo en el skatepark que Carlos Paz logró armar en la costanera hace tres años atrás.

Matís contó los duros comienzo que tuvieron que pasar con sus amigos en esta disciplina extrema en la ciudad. "Hoy pones YouTube y buscas la técnica que quieras y está, pero antes teníamos sólo videos en VHS y los poníamos en la casa de algún amigo que traía alguno de Estados Unidos, al igual que las revistas. Aprendíamos como podíamos y tratábamos de conseguir los mismos obstáculos que veíamos en los videos de los skateparks. Luego salíamos a buscarlos en la ciudad para tratar de aprender" aseguró con añoranza Matías a EL DIARIO.

"Fue duro porque el skate es para hacer en escuela, está diseñado para eso, y se aprende así mucho mas fácil. Pero aprenderlo en la calle es mas rustico, te prolonga el aprendizaje se hace más largo. Cosa que en el skatepark no pasa, eso avanza mucho más rápido" aseveró. Y dijo: "Acá no estamos tan acostumbrados a los deportes extremos como en Estados Unidos, que es donde nació, sin embargo en aquel entonces te echaban de todos lados, la gente siempre con mala onda y por lo pedimos muchísimos años a este skatepark y aunque llegó en un momento donde me agarra ya con 35 años, está buenísimo, porque puedo ver las generaciones que están arrancado que les va a ser mucho más fácil aprender. Siento igual hoy un sabor a victoria el decir lo conseguimos, después de tantos años, lo vamos a disfrutar igual y lo tenemos".

Matías aseguró que en los 90 hubo mucha movida del skate en todo el país, pero después del 2001 cuando se devaluó el peso, empezó a haber muy pocos productos de skate. "En ese momento era traer zaṕatillas de afuera, y era complicado, pero siempre había mucha movida, se armaban campeonatos de forma casera. En 2009, 2010 y 2011 cuando vuelvo a Argentina me abro una tienda de skate y organizamos un campeonato cuando no había nada en ese entonce. Lo hicimos todo nosotros, con mi ex socio que vive en Nueva Zelanda. Con él armamos todo eso y era lo poquito que había en Carlos Paz" afirmó. "Hoy está el parque, sí, pero no definieron nada, salvo dos o tres eventos de algunas marcas, pero aún falta mucho por hacer. Fueron duros estos 20 años de skate" relató Mouras.

El skatepark y la pista de BMX fue inaugurada en 2017 demandó una inversión de $7.842.000

Un mensaje a la nueva generación

Consultado sobre las nuevas generaciones y la existencia de un parque completo en la ciudad, Matías aseguró: "A los chicos les digo que valoren lo que tienen. Nosotros hemos estado tantos años pidiéndolo, ya que en aquel entonces nos tomábamos dos colectivos para llegar al parque de las naciones, donde hay un skatepark destruido y era lo único que había. Teníamos que viajar mucho para conseguir un skatepark. En el 2001 habían de privados, pero con la devaluación del peso desapareció todo".

Y agregó: "No tener un parque cuesta bastante, que aprovechen y lo disfruten, tener un lugar, tener la escuela es para disfrutarlo".

Una pasión

Sobre el acompañamiento de los padres en este deporte, Mouras dijo que primero "hay que priorizar los estudios. Para algunos esto es un deporte, una pasión o un hobby como el fútbol, el básquet, el motocross como cualquier otro deporte, no tiene nada de malo. Pero hay algunos padres que son muy ortodoxos y si su hijo no hacen un deporte nacional y popular no les gusta. Hay que dejar que ellos decidan qué quieren hacer. Priorizando el estudio, claro, pero en el tiempo libre que los apoyen, lo acompañen, se instruyan y los dejen hacer esta actividad donde se sociabiliza, se conocen otras personas y eso es muy bueno" finalizó.