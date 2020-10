Comerciantes de Córdoba aseguraron que abrirán a pesar de las restricciones

Córdoba. El vocero de la Cámara de Bares y Restaurantes de Córdoba, Luciano Sincich, anticipó que los locales gastronómicos abrirán este lunes con normalidad, pese a las restricciones anunciadas el sábado por el gobernador Juan Schiaretti.

Las nuevas disposiciones sólo habilitan a trabajar con la modalidad take away o delivery hasta el 26 de octubre. Cabe recordar que Córdoba capital y otros 44 municipios habían prohibido desde el 28 de septiembre la circulación, y por tanto la actividad, entre las 20 y las 6.

"Hicimos una reunión virtual entre los ocho integrantes oficiales de la cámara, mediante un grupo con más de 230 bares de Córdoba, y se decidió abrir por voto mayoritario. Es decir que fue democrático y no una disposición exclusivamente de la cámara", dijo Sincich a Cadena 3.

Aseguró que "no están desobedeciendo nada, sino haciendo valer los derechos de trabajar avalados por la Constitución nacional". "No entendemos por qué el Gobierno nacional, provincial y municipal deciden quiénes pueden trabajar y no en este país", apuntó.

Luciano Sincich informó ayer por la noche que más de 70 locales avisaron que se sumarán, pero que a cada hora reciben más adherentes a la medida.

"Vamos a ver qué hacen, si la Policía se mete o no. Estamos con miedo porque nos sentimos como unos delincuentes, y nosotros no somos eso. Queremos trabajar", reiteró.

Además, detalló que armaron un grupo para defender a los colegas ante posibles cierras o sanciones de negocios. "Tenemos que pagar servicios, salarios y gastos personales", argumentó.

Por último, desafió a las autoridades: "Que pague el costo político el intendente (Martín Llaryora) y el gobernador. Que nos quiten los cartones habilitantes y nos metan presos".

Gimnasios y piletas tampoco cerrarán

Por su parte, las cámaras de gimnasios y natatorios de Córdoba anunciaron ayer que abrirán sus puertas a partir de la semana entrante pese a la prohibición por 14 días de la Provincia en el marco de las nuevas restricciones por el aumento de casos de coronavirus.

"Un adelanto del comunicado que vamos a sacar tiene que ver con la no adhesión al cierre del sector por 14 días", dijo a Cadena 3 la coordinadora de la Cámara de Gimnasios de Córdoba, Noelia Minatto.

En ese sentido, indicó que desde el lunes, por más que sea feriado, trabajarán. "Desde el 12 de octubre los gimnasios estarán abiertos y funcionando", advirtió.

"No somos un sector que haya aportado a la alta circulación ni a los contagios. Relevamos un informe en el que demostramos que no tuvimos contagios ni propagación del virus", justificó. (Fuente: Cadena3)