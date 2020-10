Cumplió 90 años la vecina que se recibió de profesora a los 80 años

Carlos Paz.- Con todos los protocolos que exige la pandemia, el pasado viernes, familiares, amigos y vecinos del barrio La Cuesta, le realizaron un gran homenaje a Pura Suarez de Molina, la vecina ejemplo que cumplió 90 años de edad. La mujer que vive hace más de cuatro décadas sobre la calle Santa Fe, saltó a la fama local, cuando terminó la primaria a los 68 años y tras superar la secundaria con éxito, se recibió de profesora de Ciencias Políticas a los 80 años.

Pura, como es popularmente conocida, es mamá del dirigente vecinal Miguel Molina, y de Isabel Molina, quién posteó en su cuenta de Facebook: "Hola amigos, quería comentar, una historia.

Había una vez, una mujer que llegó de la Posta dpto de Río primero, ella era del campo de esa zona, vino a Córdoba, a buscar, su suerte. Tenía solo 15 años. Con el transcurso del tiempo, forma su familia que luego vienen a vivir a Carlos Paz. Ella, junto a su marido educan a sus hijos.

Sin más que decir con pocas posibilidades economía, y con mucho trabajo en su espalda, ella era mucama, y su marido mozo. Juntos, pasaron la vida trabajando para darle un bienestar a sus hijos" destaca Isabel.

Más adelante, destaca que la mujer no había estudiado nunca, y decidió hacerlo: "A los 68 años realizó la primaria, luego hizo la secundaria, y no se quedó con eso, decidió estudiar el profesorado de Ciencias Políticas, ¡se recibió a los 80 años! Que fuerza!!! Tenía esa mujer y saben que? No sé quedó con eso, siguió la licenciatura en educación".

Una década atrás, Pura Suarez de Molina (90), fue reconocida por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, por entidades de la mujer y muchísimos premios más.

Visiblemente emocionada, no dejó de saludar a vecinos y amigos que pasaban con sus vehículos homenajeándola a bocinazos desde sus vehículos. ¡Feliz Cumple Doña Pura!