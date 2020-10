El Instituto Médico Privado y su nota de despedida al Dr. Herrou

Villa Carlos Paz. El Instituto Médico Privado de Villa Carlos Paz hizo pública una nota donde sus autoridades y profesionales expresan su dolor por la reciente muerte del pediatra de Villa Carlos Paz, Jorge Herrou. La carta expresa textualmente:

«Hoy los integrantes de la salud y la sociedad de Villa Carlos Paz en su conjunto, estamos de luto, debemos despedir con sumo dolor a uno de los mejores pediatras y esencialmente de las mejores personas de la ciudad, el Dr. Jorge Herrou, quien fue un ejemplo emblemático de lo que debe ser una persona de bien, humilde, paciente, solidario, austero, estudioso, comprometido con sus pacientes y con la sociedad.

»Un ejemplo de los que nos enorgullece ser su amigo y compañero de trabajo, hijo de un gran luchador social y médico de esta ciudad, quien al igual que él siguió el camino de la medicina.

»No en vano siguió los preceptos de su padre, Jorge luchó por el bienestar de los más humildes participó en el gremio médico defendiendo los derechos de sus pares, participó en política y hasta llegó a ser candidato a intendente de esta ciudad. Sus principios cooperativistas lo llevaron a trabajar con la Cooperativa Integral de nuestra ciudad, fue miembro de la comisión del Colegio Médico de Punilla y fue cofundador del Colegio Médico de Carlos Paz.

»Todos sus impulsos fueron volcados al trabajo por la salud de sus pacientitos, que muchos de ellos, hoy ya hombres y mujeres adultas, hasta hace pocos días llevaban a sus hijos y nietos, para que el querido Jorge los asista, los escuche, les dé un consejo como padre o abuelo, más que como médico, porque eso era lo más importante, escuchar la palabra de su pediatra

»Tus queridos niños te recordarán como el hombre bonachón que no los hacía llorar en sus exámenes, cuántas vidas salvadas por tu mano, tu sapiencia y tu arte, sin pedir ningún reconocimiento a cambio. No se exagera el pensar porque te conocimos, que habrás pasado muchas noches al lado de un paciente, sufriendo junto a él, mimetizándote con su dolor y aún llorando por no poder salvar su vida.

»Hoy te despedimos con el dolor inmenso que se despide a un amigo, a un hermano y a un compañero incansable en el ejercicio de la medicina.

»Albert Camus escribió alguna vez "No hay que ponerse del lado de los que hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen", tú fuiste un ejemplo de ello, no quisiste trascender, (aunque sin querer lo hiciste) porque tu puesto fue siempre del lado de los más sufridos, y de tus queridos niños, muchas generaciones se acordarán de ti y así merece que te despidamos recordándote por siempre.

»Un virus maldito te separó de nosotros, pero no pudo alejarnos de ti, porque siempre te llevaremos en nuestro corazón, descansa en paz querido JORGE

Instituto Médico Privado Villa Carlos Paz»