Tres imputados por la explosión del bar en San Miguel

La madre de la joven de 19 años que falleció por las quemaduras sufridas en el bar Zar Burgers, de la localidad bonaerense de San Miguel, se hizo presente en "una sentada" para pedir justicia por Lucía, en la puerta del establecimiento y desde la fiscalía confirmaron a Télam que "el dueño del lugar, el encargado y la mesera están imputados" en la causa en la que aún se está investigando lo ocurrido.

El hecho tuvo lugar el viernes 9 de octubre en Zar Burgers, ubicado en la calle Paunero 1189, de la localidad bonaerense de San Miguel, donde luego de ser salpicada por alcohol encendido durante la recarga imprudente de un hornito que pretendía calefaccionar el bar, Lucía murió producto de las quemaduras y ocho de sus amigos resultaron con heridas de diferente consideración.

"A Lucía no la tengo más, pero estoy segura de que quería esto", aseveró Lorena, mamá de la joven, y contó que a Dolores, amiga de Lucía "le están por amputar la mano por querer ayudarla".

este lunes por la tarde, desde la Fiscalía 4 de San Martín, confirmaron a Télam que fueran imputadas tres personas, "el dueño del bar, la mesera y el encargado del local", y que aún la causa se encuentra en proceso de investigación.

Lorena, por su parte, sostuvo -en diálogo con TN- que a su hija "la dejaron morir en carne viva y nadie hizo nada", y manifestó que necesita "justicia por Lucía y por todos los otros chicos; estamos todos juntos".

También aseveró que "nadie se comunicó con ella", y relató que los amigos la intentaron ayudar y "los sacaron del lugar".

Asimismo, dijo que hay videos que vio y no puede creer que sea su hija, "estuve hasta los últimos momentos de Lucía y ella llegó con riesgo de vida", añadió.

"Hubo abandono de persona, alguien tendría que haber hecho algo. En los videos se notan todas las negligencias que tuvo el lugar", y agregó que "no puede ser que el dueño del lugar haya dicho que no pasó nada. Él dice que no pasó nada y Lucía se murió. Por eso estoy acá", explicó.

Por último, Lorena, dijo que su hija "era hermosa, hay un video donde muestran que ella está en la iglesia, daba apoyo escolar a los chicos de la iglesia, a los comedores, se iban a misionar. Ella quería ayudar."

"Si hizo todo eso, imaginen lo que le quedaba por hacer. Estaba estudiando para hacer terapia ocupacional", relató Lorena.

Manuel Aramayo, abogado de la familia de la víctima, contó a Télam que durante el día de hoy presentará un escrito en el Juzgado de Garantía Número 2 de San Martín, mediante la UFI 4 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Ana Rosa De Leo, Tamara Roxana Vaisman y Rubén Moreno.

En el escrito se va a presentar como particular damnificado Pablo Costa, padre de Lucía.

"Una vez que tengamos en nuestras manos el expediente vamos a poder hablar con más libertad", añadió Aramayo, y manifestó que "por el momento es esa la información que puede brindar".

La familia de Lucía convocó a una manifestación para este miércoles a las 16 en la Plaza San Martín y acusaron al personal del bar de haber hecho "abandono de persona".

Las redes sociales de Zar Burgers indican que el local permanece "cerrado temporalmente"