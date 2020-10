Internaron a Mario Pereyra y su esposa por prevención

Mario Pereyra y su esposa Estela fueron internados este martes en el Instituto Modelo de Cardiología, de Córdoba, de manera preventiva para recibir un seguimiento cuidadoso de sus cuadros de coronavirus.

El conductor de Juntos había comentado que estaba siguiendo las indicaciones de los médicos al pie de la letra.

“Estoy bien, los médicos están asombrados. Pero eso no quiere decir que el bichito no esté. Lo único que tuve fue fiebre, fui a una clínica, me sacaron unas radiografías, ahora no siento todavía nada, pero 'toco madera sin patas' porque hay quienes la pasan mal”, había relatado anteriormente. (Fuente: Cadena 3)