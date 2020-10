La legisladora Marisa Carrillo dio positivo al covid-19

Córdoba.- La Legisladora provincial, Marisa Carrillo dio positivo al covid-19, según informó ella misma a través de las redes sociales: "quiero contarles a todos que, tras presentar síntomas, hace unos días me realicé el test de Coronavirus. Hoy me entregaron el resultado y es positivo. Me encuentro realizando el aislamiento correspondiente y cumpliendo todos los protocolos que me indicaron los médicos. Los próximos días desarrollaré mis funciones legislativas desde mi casa. Estamos atravesando una de las peores etapas de contagio del virus. ¡Cuídense mucho y cuiden a sus familias!", expresó.

Carrillo es oriunda de Alta Gracia y está en buen estado de salud, aislada en su casa.