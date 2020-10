¿Cuándo volverán los guardavidas a los balnearios?

La temporada está a la vuelta de la esquina y debido a la situación epidemiológica que se está viviendo, todos los preparativos se han atrasado. El cuerpo de guardavidas de Carlos Paz se encuentra a la espera de una autorización del Centro de Operaciones de Emergencias para volver a los entrenamientos, de cara a la llegada del verano.

Algunos retomaron las prácticas de forma particular, pero oficialmente, aún no se aprobó el protocolo sanitario que se aplicará durante los próximos meses en los principales balnearios de la ciudad y no hay fecha cierta.

El titular del área Seguridad VCP, Roberto Giménez, manifestó: «Estamos esperando la autorización del COE para que puedan volver a trabajar los guardavidas. Enviamos una nota con un protocolo y estamos aguardando la respuesta para analizar cómo se encarará esta actividad. No habrá convocatoria este año, porque no se puede por la situación de la pandemia. Lo que sí, es que contaremos con el cuerpo estable que viene trabajando de forma permanente».

«Ya se analizará la respuesta del COE para que puedan volver a las prácticas de cara a la temporada 2020/2021. Tienen que entrenarse y todos los años, tenemos muchas personas que quieren hacer el curso y capacitarse, pero debido a la situación no podemos hacerlo todavía. Estamos hablando de 38 o 40 guardavidas, pero dependemos del protocolo sanitario»; completó.