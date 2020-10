Carlos Paz: Está embarazada, cree haberse contagiado y pide por su bebé

Paula Roldán vive en Carlos Paz, está embarazada de ocho meses y es paciente de riesgo y cree haberse contagiado de coronavirus. Desde hace una semana, viene solicitando a las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias que le brinden asistencia a ella y su pareja para hacerse los controles del tercer trimestre y asegura que no reciben respuestas.

«El domingo pasado, nos enteramos que un conocido con el que tuvimos contacto directo, dio positivo de Covid. El día lunes llamamos al COE, me tomaron los datos y me derivaron a un doctor, el cual se comunicó conmigo el martes y después de que hiciéramos retirados reclamos. El doctor nos dijo que, a más tardar, martes o miércoles se iba a comunicar el Ministerio de Salud con nosotros, sin embargo, todavía no se han comunicado conmigo para hisoparme»; denunció la joven.

«Hago este descargo porque desde el domingo que, gracias a Dios, no salimos para nada y nos quedamos aislados. Yo convivo con mi pareja y ambos ya tuvimos fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y tos. Nuestra preocupación es por nuestro bebé, no contamos con obra social, no puedo hacerme los últimos controles ni estudios del tercer trimestre y estamos totalmente a la deriva»; aseguró.

Nicolás es el esposo de Paula y agregó: «Necesitamos saber qué hacer, hace siete días que no salimos y estamos encerrados. Ella no ha tenido ninguna situación extraña, pero es paciente de riesgo porque tiene ocho meses de embarazo. Tiene que tener prioridad, pero no ha llamado nadie todavía y estamos preocupados, llamamos al COE Central, al Ministerio de Salud, al COE de Punilla y nadie atiende o te dicen que no te pueden ayudar. Lamentablemente, no tenemos dinero para hacer el estudio privado».