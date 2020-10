El rap de Carlos Paz vive en las plazas y la costanera

Tomás es uno de los chicos que se juntan en algún lugar de la ciudad para realizar competencias de rap. El es más conocido en el mundo del ritmo como Mody.

Con 15 años de edad, se suma a los grupos que apasionados por las rimas a capella en los distintos espacios que ofrecen los sitios urbanos de Carlos Paz.

"Nosotros nos juntamos siempre en varios lugares donde se hacen las "compe" (por competencias) el más conocido antes de la pandemia era la "plaza del reloj", sino también en la costenera, la Plaza del Avión, varios lugares donde se puede hacer" aseguró Mody a este medio.

"Antes de la pandemia era una etapa precalificación. Los que se querían anotar eran casi siempre aproximadamente entre 30 y 40 personas. La inscripción siempre vale aproximadamente de $20" asegura el joven rapero. Aunque hay otras más costosas: hubo una compe en la que tuvimos que pagar $200 la inscripción con premios de $3000 y una remera. Esa no fue en la Plaza sino en un escenario adentro un boliche" afirmó.

"Así que las compe de Plaza son así $20 o $15 la inscripción, el que gana se lleva todo lo recaudado".

El rap de pandemia

Con la pandemia, se dejaron de hacer y se mudó a la internet aunque por breve tiempo. "Los chicos de LC (por La Compe) hicieron algunas virtuales. Nosotros también realizamos virtuales pero se complica mucho por el tema del WiFi. Porque primero que se intentó hacer vivos por Instagram, compitiendo y a veces se cortaba mucho. Eran muy difícil y aparte que no tiene la esencia que tiene la plaza, en donde vos tiras una rima y capaz de "te la gritan" y eso que impulsa a tirar otra mejor. Y estar batallando contra el celular prácticamente es muy difícil. Y hay muchos raperos freestyler que se nutren de eso se nutren de la gente".

Luego de esto, debido a la falta de recursos como el wifi, se dejaron a organizar. "En mi Instagram por estos motivos cambiamos la plataforma y fuimos a Discord. También se anotaban 16 aproximadamente, no había premios y ahí empezamos a batallar varias compes. Primero que lo hacíamos sin video porque si no consumía mucho y segundo que a varios se le cortaba y no podíamos ya crecer ni hacer la puesta en escena. Talento había mucho, y capaz que tenían un súper talento como para ganar pero por la falla del wi-fi perdían. Entonces seguimos también dejar de de competir por Discord" relató el joven.

Y agregó: "Ahora puede venir a anotarse el que quiera, capaz que tenés un chico de 10 años y uno de 25. Antes si había otra generación, por así decirlo, otra escuela que era la vieja escuela de chicos que eran referentes y que hoy en día ellos van a algunas compes".

Modo competitivo

En la ronda de clasificación se anotan todos los los participantes, como una ronda ante de octavos. Muchas veces se hacen triangulares pasa uno o pasan dos y de ahí forman para octavos. "Vos llegas te anotas, hacen el sorteo los organizadores que solemos ser nosotros, porque no hay nadie que lo haga".

Y dijo que el quiere dejar un mensaje: "Les digo a los chicos que se animen, porque muchas veces por miedo, no te animas a competir. Por ejemplo yo no me animaba a competir y me anotó un amigo sino no lo hacía. Y les digo que practiquen, que vengan a la plaza a ver cómo es por lo menos y a disfrutar un buen momento. A los padres les dejaría el mensaje de apoyar porque sinceramente a mi ahora sí me están apoyando y me dejan ir. Antes era muy mal visto, y hoy en día eso está cambiando. De última que se acerquen y que vean como somos con los chicos, que vengan. A veces saben venir algunos padres, llama mucho la atención. Vos pasas por el lugar y la gente se detiene a ver. Que vengan" sentenció.