Anses confirmó la cuarta edición del bono de 10 mil pesos

País.- Indec informó que el índice de pobreza alcanzó un 40,9%, por lo que 18,5 millones de argentinos son pobres y 4,7 millones indigentes. Los alarmantes números evidenciaron el impacto socioeconómico que tuvo la pandemia del coronavirus en el país. De esta manera, el Gobierno decidió extender a una cuarta edición el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ideado para apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El monto será el mismo que los bonos 1, 2 y 3: $10.000. Con respecto a la fecha de cobro, las personas que tienen cuenta bancaria podrían comenzar a recibir el beneficio a partir del 23 de octubre.

or el momento no se registraron modificaciones por lo que no habrán nuevas inscripciones en esta nueva tanda. Es decir, los beneficiarios del cuarto IFE serán las mismas personas que accedieron a las ediciones anteriores.

Ellas deben tener uno de los siguientes requisitos: estar desocupado o trabajando dentro de la economía informal, ser monotributista de categoría A, B o social o ser trabajador de casas particulares.

Fechas del cobro del IFE 3

En caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán gozar del bono a partir del jueves 8 de octubre hasta el 22 del mismo mes, dependiendo de la terminación del DNI.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo también ya tienen fechas para cobrar el bono de 10 mil pesos: desde el viernes 9 de octubre hasta el 23 del mismo mes.