Instagram: llega el «modo efímero», que borra los mensajes leídos

Instagram es, junto a WhatsApp, una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo. Con más de 1.000 millones de usuarios activos cada mes, sus creadores buscan permanentemente cambiar y mejorar su servicio de acuerdo a las necesidades de los consumidores.

Uno de los temas que más preocupa tanto a los administradores como a los usuarios, es el de la seguridad y privacidad de las cuentas y los mensajes. Por eso se controla constantemente y se proponen cambios que aumenten la tranquilidad a la hora de utilizar la aplicación.

Entre las últimas actualizaciones, y hay una muy útil y que va a beneficiar a muchos usuarios. Ya ha llegado a algunas cuentas, y se irá instalando paulatinamente al resto. Se trata del “modo efímero”, que se implementa con un sólo movimiento y borra el historial del chat en curso.

Durante una conversación, deslizando el dedo hacia arriba, el fondo de pantalla se vuelve negro. Instagram advierte, con un mensaje, lo que va a suceder: “Los mensajes leídos desaparecerán cuando cierres el chat”.

De esta manera el chat no sólo es privado, sino que no quedan rastros una vez que termina. Para cuidar la privacidad de los usuarios, no quedarán registrados los mensajes, tanto para el que los envía como para el que los recibe.

Incluso tiene un aviso de seguridad extra: si la persona con la que estás chateando hace una captura de pantalla mientras está activado el modo efímero, Instagram da aviso, dejando en evidencia al usuario que no respetó las reglas de este sistema de protección de contenidos.

Así esta red social brinda mayor seguridad y la posibilidad de compartir fotos y videos, dejando que el interlocutor los vea, pero no los conserve.