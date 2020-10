Denuncian demoras para conseguir turnos en el Hospital Sayago

Vecinos de la ciudad de Carlos Paz denunciaron en las últimas horas que nuevamente hay importantes demoras para gestionar turnos en el Hospital Gumersindo Sayago, en medio de la pandemia que se hace sentir con fuerza en la ciudad.

Janet aseguró que debió hacer más de treinta llamadas para conseguir un turno en traumatología para su hija fracturada y que nunca la atendieron. «Es una vergüenza poder sacar un turno al 147. La primera vez que llamé fue a las 14:25 hs, me atienden y me dicen que a las 14:30 hs. habilitan el turnero y de ahí en más, 32 llamadas hice porque me daba ocupado. Qué les costaba dejarme en espera 5 minutos y darme el turno»; sostuvo.

Como ella, hubo quejas en los últimos días por las demoras en el número 147, que se encuentra colapsado por la crisis sanitaria que se vive con motivo de la pandemia y el crecimiento de los contagios.

Carlos también expresó sus cuestionamiento al sistema de atención y dijo: «Parece que la pandemia hizo que cualquier otra enfermedad o dolencia que uno tiene, tenga que esperar por meses hasta que pase la tormenta. No puede ser así, debe encontrarse la vuelta para que puedan atenderse otras necesidades también».

No es la primera vez que se registran quejas por los inconvenientes para conseguir turno en el Hospital Sayago, durante los primeros meses de pandemia, los vecinos debían someterse a largas colas a la intemperie para lograr que los atiendan. Esto obligó a que las autoridades cambiaran la modalidad para gestionar turnos, los cuales ahora se hacen de manera telefónica en el Hospital Sayago (a los números 436420 y 436416 de 8 a 13 hs) pero únicamente para clínica médica, pediatría, gastroenterología, cardiología, diabetología, nutrición, oncología, psiquiatría, psicología, ORL/OEA, neurología y cirugía.

Las especialidades oftalmología, ginecología, traumatología y dermatología se deben gestionar a través del 147.