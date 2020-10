Coronavirus: Buenos Aires prohibió los aires acondicionados en verano

Buenos Aires presentó su protocolo para la temporada de verano. La misma comenzará el 1 de diciembre y como punto relevante está el que no se pedirá un hisopado negativo para ingresar a los sitios turísticos. Pero hay otro ítem que llamó la atención y es que no se permitirán los aires acondicionados en los alojamientos.

Esta medida llamó la atención ya que es uno de los puntos en los que los investigadores no se ponen de acuerdo. Algunos aseguran que el coronavirus se puede transmitir a través de los aires acondicionados y otros rechazan totalmente esa teoría.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud había señalado que el virus no se transmite por el aire sino por gotitas de saliva de personas cercanas. Pero unos mees después, un estudio chino relacionó el coronavirus al uso del aire acondicionado. Esto debido a una serie de casos que se produjeron en un restaurante que no tenía ventanas pero sí aire acondicionado.

Lo curioso es que eran muchos más los no contagiados, entre ellos los propios empleados. No obstante, otro estudio aseveró que para evitar una infección por aire, se recomienda monitorear la temperatura y aumentar la distancia entre las mesas, además de mejorar la ventilación. Frente a esto, la OMS se volvió a expedir y recomendó la ventilación natural en entornos cerrados y argumentaron que "no se puede descartar la transmisión de aerosoles".

La prohibición de los aires acondicionados no es la única que habrá en Buenos Aires en la temporada de verano, ya que no tampoco estarán habilitados los teatros, casinos, bingos, ni campings.