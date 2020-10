En el nombre del padre: Sigue vivo el legado del «Negro de la Parada 5»

La familia de José Roble tomó la decisión de mantener abierta la mítica «Parada 5» de Carlos Paz, el restaurante que tenía en el Centro Viejo, y que ahora es atendido por su esposa, sus hijas y su nieta. El vecino que falleciera luego de haber combatido el voraz incendio desatado en el sur de Punilla, es recordado por sus familiares, amigos y clientes (que son la misma cosa) y que mantienen vivo su legado en una de las esquinas más famosas de la ciudad.

María Esther Coronel es la viuda del «Negro José» y junto a sus hijas Noelia y Carla se para al lado de la parrilla, en el mismo lugar que ocupara su marido desde que era chico. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando miles de anécdotas se le vienen a la cabeza. «Fue una decisión muy difícil volver a abrir, pero está convencidas que esta era su vida»; contó la mujer a EL DIARIO.

«Están sus dos hijas, su yerno, su nieta y yo. Estamos tocos acá, desde el lunes pasado que decidimos reabrir. Fue muy duro entrar y que no estuviese él, porque él estaba acá desde los 8 años. Toda una vida en este lugar, renegando a veces, pero siempre feliz. Esto es lo que él más quería y es una forma de reencontrarnos con él, de mantenerlo vivo»; aseguró María.

«Nos va a llevar un buen tiempo recuperarnos, no es de un día para el otro. Pero el apoyo de la gente de Carlos Paz fue impresionante, recibimos miles de mensajes cuando falleció y muchas palabras de aliento. Los clientes que son parte de nuestra familia después de tantos años, nos llamaban y preguntaban cuándo íbamos a abrir y fue un empuje muy grande. Ellos nos levantaron y aquí estamos, vamos a trabajar únicamente durante el día y después veremos cuando se regularice todo y veamos cómo nos sentimos. No es fácil estar acá, los recuerdos son muchos y llegamos a pensar que no abriríamos nunca más. Es difícil seguir, pero vamos a intentarlo por nuestros clientes, amigos y por él»; confesó.

«Lo extrañamos todos los días, nos levantamos y pensamos en él. Nos acostamos y pensamos en él, esto es que amaba y quería, su lugar en el mundo»; agregó Noelia, una de sus hijas.

«El negro de la Parada 5» falleció a fines de septiembre, luego de haber puesto el cuerpo para combatir el fuego en Las Jarillas. Tras haber desmalezado junto a vecinos de la zona para proteger sus hogares, sufrió una descompensación y no pudo recuperarse. La noticia de su muerte caló hondo en la sociedad carlospacense y fue despedido por cientos de vecinos, que recuerdan su sonrisa y el pelo canoso asomando por la ventana de «La 5» en medio del calor del verano.