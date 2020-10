Coronavirus: La historia del carlospacense que salvó vidas con su sangre

Gerardo Colman estaba en España cuando comenzó la pandemia de coronavirus, a mediados de marzo regresó a Villa Carlos Paz y a los pocos días, comenzó a experimentar los síntomas de la enfermedad. Tras haberse aislado en su casa y recuperarse, se convirtió en noticia por haber donado plasma seis veces y fue reconocido por el Concejo de Representantes.

Una historia de compromiso y solidaridad por el prójimo en la voz de un pintor carlospacense que vivió 16 años en España y volvió por el amor a su ciudad, su familia y sus amigos. Gerardo destacó la importancia de ayudar a otros a que puedan derrotar el virus que dejó millones de muertes alrededor del mundo y que sigue sumando contagios.

«Yo estaba de vacaciones en febrero en España, era el peor momento de la pandemia porque estaba empezando y pensé mil veces donde me pude haber contagiado. Tenía pasaje para finales de marzo, me lo cancelaron y me tuve que volver quince días antes. Volví a Carlos Paz y acá no había cuarentena ni nada, no conocíamos los síntomas tampoco. Yo por suerte, hice la cuarentena aislado solo en mi casa, tuve fiebre, dolor de cabeza, alergias, dolor en el cuerpo y dolor de panza. Llegué un domingo y el martes ya me sentía mal, como aconsejaban que no vayas al médico ni nada, me quedé en mi casa y lo pasé ah»; contó.

«Tuve casi todos los síntomas sin saberlo, inclusive la pérdida del olfato, no me hice el hisopado pero luego me hice el serológico y ahí me informaron que tenía un porcentaje alto de anticuerpos y que había tenido el virus»; agregó.

«Siempre fui de donar sangre y cuando vi en las noticias, la nota que sacó EL DIARIO de Osmani Estopiñán, que donó varias veces, vi el teléfono del Hospital San Roque y fui a donar. Una vez que doné la primera vez, volví, porque el lugar te inspira y es evidente que se necesita. Yo doné cada una semana y cada quince días. Se recupera uno mucho más rápido que cuando uno dona sangre. Eso te motiva a seguir ayudando y escuchas las historias de cómo mejora la gente, de cómo los ayuda y lo importante que es. Casi todos tenemos un conocido contagiado, que ha tenido el virus o lo tiene»; destacó Colman.

En cuanto al procedimiento que implica la extracción de plasma, manifestó: «Te sacan sangre, separan el plasma y te devuelven la sangre. Durante la ultima donación, me hicieron análisis para saber si mis cuerpos seguían siendo aptos. Es un proceso bastante rápido y prácticamente sólo demanda el tiempo de ir y venir de Córdoba».

Seis veces, Gerardo se acercó hasta el Polo Sanitario para donar plasma y se entusiasma pensando que su gesto pudo haber ayudado a salvar vidas. «Es muy importante ayudar, yo transité la enfermedad relativamente bien pero hay otros que la están pasando mal. Soy una persona sana y no tuve mayores problemas, pero los invito a que donen plasma si han tenido el virus porque ayuda mucho y uno se siente mucho mejor también»; aseguró.

El vecino fue destacado el jueves pasado por el Concejo de Representantes por su buena acción y reconoció que sintió un gran orgullo cuando fue reconocido por la sociedad carlospacense. «Es lindo que te reconozcan, ojalá sirva para que otros se animan a donar también y ojalá sean reconocidos también, ojalá que incluso se animan a donar más de seis veces»; completó.

Es importante destacar, que otro carlospacense, el empresario Osmany Estopiñán, ha sido reconocido como el mayor donante de plasma de la Provincia de Córdoba y también fue reconocido por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.

Para donar plasma:

Centro Provincial de Plasmaferesis COVID-19

Dirección: Rosario de Santa Fe 374, Córdoba.

Mail: centroplasmaferesiscovid19@gmail.com

Tel: 0351-3877620.