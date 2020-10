Las sierras devastadas: Las cenizas de los incendios contaminarán el lago

Las últimas precipitaciones registradas en la ciudad de Carlos Paz y el sur de Punilla comenzaron a arrastrar parte de las cenizas provocadas por los incendios de las sierras hacia los cursos de agua. Si bien aún no llegaron al lago San Roque, todo hace presumir que ese material, tarde o temprano, servirá como alimento de las algas y se esperan nuevas floraciones durante los meses de verano.

Hay videos de vecinos que muestran cómo los sectores ubicados debajo del cordón montañoso se vieron inundados por la bajante del agua, debido a que se vio arrasado el monte nativo, se degradó el suelo y se redujo el poder de absorción de la tierra.

Así y todo, la tormenta del último fin de semana no aportó grandes milimetrajes a la zona y eso evitó que el impacto sea mayor.

Mónica Martínez es titular de la Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad y manifestó: «Las lluvias fueron benéficas, porque la tormenta comenzó con unas lloviznas que permitieron asentar el suelo antes de la llegada de las precipitaciones más fuertes. El último fin de semana, fueron más intensas pero no cambiaron el nivel de cauce de los ríos. No obstante, en el piedemonte se han arrastrado algunas cenizas y gracias a Dios, aún no han llegado al lago».

«Los grandes incendios que tuvimos dentro de la cuenca del lago San Roque, hacen prever que en algún momento, toda esa material orgánica llegará al lago. Seguramente, durante el verano, habrá un impacto importante en el crecimiento de las algas porque es material que favorece la eutrofización con aportes de fósforo y nitrógeno», destacó la funcionaria.