Carlos Paz: Hace tres años que espera una pensión y necesita un trasplante

Dalmacio Barrionuevo vive en Carlos Paz, tiene 55 años y una falla renal crónica. Está en la lista de espera para un trasplante de riñón y desde hace tres años, debe hacerse diálisis tres veces por semana. Hace dos semanas, le confirmaron que contrajo COVID-19 y aunque es paciente de extremo riesgo, logró superar la enfermedad.

Dalmacio viene denunciando que desde hace tres años, comenzó a tramitar una pensión por discapacidad en ANSES que nunca llegó y asegura que no recibe ayuda del Estado y que está abandonado a su suerte.

Cuando le detectaron su enfermedad, se vio obligado a permanecer un año sin trabajar. Actualmente y debido a que no percibe ningún tipo de ingreso, hace un gran esfuerzo para trabajar tres días de la semana en el rubro de la construcción.

«No cobré ninguna ayuda en esta pandemia , fui al Anses y no me quisieron dar el IFE tampoco, porque como tengo certificado de discapacidad, para ellos yo estoy pensionado. Lo tengo hace tres años y se vence dentro de un año, pero nunca me tomaron la jubilación que estoy solicitando y estoy solo en esta. Fui a la oficina de ANSES con asistentes sociales, abogados y no hubo respuesta de ningún tipo»; denunció en diálogo con EL DIARIO.

Como si fuera poco, el pasado 10 de octubre, comenzó a experimentar síntomas leves compatibles con el coronavirus. «Durante los primeros cuatro días, estuve mal del estómago, perdí el olfato y el gusto y mi hijo Alexis, de 30 años, también lo contrajo al mismo tiempo porque estuvimos trabajando juntos. Él sintió un poco más de dolor físico y cansancio. Nos diagnosticaron con el virus»; relató el vecino.

Tras haber permanecido aislado por dos semanas, el pasado lunes 26 de octubre volvió a retomar las sesiones de diálisis después de realizarse otro hisopado que arrojó resultados negativos. Sin embargo, durante el período de aislamiento domiciliario, Dalmacio debió interrumpir las sesiones y teme que eso le traiga consecuencias.

«Como todas las semanas me hago el tratamiento desde hace tres años por los problemas renales, creo que eso me ayudó a mantener las defensas y a qué la situación no fuera grave»; completó.