Fernández: «La idea base de Grabois no es descabellada»

El presidente Alberto Fernández dijo que tanto el desalojo del predio de Guernica como el del campo de la familia Etchevehere "se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone", al tiempo que aseguró que desde el Gobierno nacional "nadie promueve la toma de tierras" y remarcó que "la propiedad privada nunca estuvo en discusión en la Argentina".



Luego de que la justicia de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos resolvieron los conflictos en sus distritos por la ocupación de tierras, cada uno con su particularidad, el jefe de Estado aclaró que él estuvo al tanto de la situación porque los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) lo informaban y que "fue la Justicia la que resolvió ambos casos".

El jefe de Estado profundizó sobre la problemática de la falta de tierras para la producción agrícola por parte de pequeños productores y el arraigo de las familias en zonas rurales.



En ese marco, consideró que "la idea base de Juan Grabois de buscar tierras por fuera de los conglomerados para que la gente las explote es una idea a tener en cuenta" dado que "no es una idea descabellada".

"La idea base de Grabois no es descabellada"

"Es una idea para recuperar la vitalidad del campo porque la realidad hizo que durante la historia argentina, y ahora con la producción de soja, provocara más desempleo en los campos y se hacinara la gente en los centros urbanos donde no tienen lugar donde vivir", aseveró.



Grabois es uno de los abogados de Dolores Etchevehere, que encabeza el Proyecto Artigas, el cual propone un "modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación".



"Para nosotros no sobra nadie y hay que darle una solución a esa gente y dar el debate sobre la vivienda y el arraigo en zonas del campo con una producción ecológica de frutas y verduras", señaló el jefe de Estado.



Fernández también aclaró que "es claro que el método no es ocupar campos y eso lo tiene claro también Grabois, pero en Entre Ríos había un conflicto familiar donde uno de ellos se los cedía".



Sobre la elaboración de proyectos para que las tierras fiscales del Estado nacional y provinciales se cedan a productores de la agricultura familiar, afirmó: "Deberíamos pensar que se permita entregar esas tierras a los que verdaderamente quieran producirlas con una vocación social de volver a la producción ecológica".