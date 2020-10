Priscila abrió los ojos y le han bajado el nivel de medicamentos

Córdoba.- Priscila Reyna, la niña de 6 años de edad que fue atacada a puñaladas por su padre el pasado miércoles en horas de la tarde y en cuya acción fuera asesinado su hermano de 10, se recupera favorablemente en la terapia intensiva del Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba, según confirmaron desde ese nosocomio.

En diálogo con EL DIARIO, la Dra. María Cecilia Angulo Bocco, confirmó que desde ayer a la tarde la niña abre los ojos y los mueve: "esta evolucionado muy bien, se le ha expandido un pulmoncito que estaba en una situación de contusión, ha cedido las hemorragias, así que dé a poquito se le está bajando la medicación que se le da para que tenga un normal funcionamiento su corazón, se le está bajando la sedación farmacológica. Estamos muy alentados con esta evolución pese a que ella sigue entubada y conectada a un respirador" indicó a profesional.

Por otro lado, se conoció que el cuerpo de su hermano será entregado hoy a la familia para que le den sepultura.

El hecho

El pasado miércoles, un femicidio vinculado en Capilla del Monte sacudió a todo el país. Gerardo Javier Reyna, mató a su hijo de 10 años e intentó asesinar también a su hija de 6, dejándola gravemente herida.

Brenda, mamá de los pequeños, contó cómo fueron los momentos previos al brutal episodio de violencia de género, donde el femicida atacó a sus hijos. La mujer detalló que el hombre no aceptaba la separación y que en distintas oportunidades había ejercido violencia de género contra ella.

“Decidí traerlos para que los vea, porque el varón lloraba porque quería ver a su papá. Él me decía que, si me perdía a mí, perdía todo. Yo decidí traer a mis hijos. Él insistía todos los días que volviéramos, y le decía que no, porque les hacía daño a mis hijos", agregó.

La mujer señaló que los pequeños "estaban contentos los dos", y que el varón le comentaba "que el papá le había arreglado la bici". “Él me decía que le diera otra oportunidad, y le dije que no, porque primero teníamos que arreglarlo con terapia. Se acercó hoy al camión donde hace el reparto y dijo que quería hablar conmigo. Le dije que sí, pero que en la casa de mi mamá, para sentirme más segura", acotó.