Una vecina de Carlos Paz tuvo coronavirus y confesó: «Pensé que no salía»

«Yo estuve muy grave, pensé que no salía de esta»; cuenta Alejandra Romero, una empleada doméstica de Carlos Paz que padece diabetes e hipertensión y que contrajo coronavirus a principios de mes. En diálogo con EL DIARIO, contó la traumática experiencia que le tocó atravesar hace algunas semanas atrás y cómo es transitar la enfermedad que azota el mundo.

La pandemia se encuentra en su peor momento en la ciudad, como también en gran parte de la Provincia de Córdoba y ella, paciente de extremo riesgo, fue una de las contagiadas.

La vecina, de 53 años, vive con su hijo y su marido que afortunadamente no contrajeron el virus. «Soy diabética, insulina dependiente e hipertensa. El 5 de octubre empecé a experimentar síntomas como fiebre y tos, y el 8 de octubre me ingresaron al Hospital Funes en una cápsula y con una neumonía cuadro 2, sólo me funcionaba el pulmón derecho. Tenía 300 de diabetes y poca saturación de oxígeno»; relató Alejandra, quien agregó: «Me dieron medicación por siete días, luego a la semana me dieron vitaminas durante dos días y me retiraron el oxígeno y no alcancé a ingresar en terapia intensiva».

«Durante estas semanas, bajé 15 kilos. Cuando entré, pesaba 95 kilos y salí con 80 kilos, así de fuerte es este virus. Firmé un consentimiento para que me apliquen plasma en dos ocupaciones con 24 horas de diferencia y estoy con análisis de sangre día de por medio. El viernes pasado, salí del hospital y ahora me encuentro aislada en mi departamento. Este viernes me darían el alta definitiva para intentar volver a mi vida normal»; aseguró.

Alejandra no sabe dónde se contagió. «Puede haber sido en la iglesia, o haciendo compras o trámites de mis padres. La verdad que no sé dónde me lo agarré, pero no es una experiencia que le deseo a nadie. Tuve mucha tos, fiebre, dolor físico y sentía que me clavaban agujas en los huesos. Más de una vez, pensé que no salía de esta»; reconoció a este medio.

En dos meses, tendrá que someterse a una radiografía de tórax nuevamente y destacó el trabajo de los profesionales médicos.