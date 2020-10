¿Cuándo llegarían las lluvias a Córdoba?

Gerardo Barrera, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba especificó que el próximo sábado y domingo podría haber un poco de lluvia en la provincia.

“No hay perspectivas de lluvias a mediano plazo. Cuando hablo de mediano plazo, me refiero a jueves o viernes. Tenemos una semana con estabilidad, con ascenso progresivo de la temperatura y con un poco de viento del sector norte", señaló.

"Algunos cambios de dirección a mediados de semana, hasta el jueves no está prevista ninguna precipitación. El fin de semana se ve una conjunción de inestabilidad, pero no es muy clara. Podría ser que entre sábado a la tarde y domingo a la madrugada pudiese haber algo, pero todavía no muy concreto", dijo.

Al ser consultado sobre cuándo podrían ocurrir varias jornadas de lluvias, Barrera indicó que algunos episodios podrán darse en octubre.

"Desde octubre, algunos episodios o áreas aisladas de lluvias que vienen a traer recuperación de milimetrajes pero en forma muy puntual. Todavía estamos en una temporada muy seca", explicó.