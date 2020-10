IFE 4: ¿hay nuevo pago del bono de $10.000?

La cuarta edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de $ 10.000 que alcanzó a cerca de 8,9 millones de trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y otros sectores golpeados por la caída de la actividad económica que generó la pandemia de Covid-19, todavía no fue anunciada por la Anses.

Los tres desembolsos anteriores se iniciaron cada dos meses y de la mano del pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el semestre que pasó desde el inicio de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuestas a multas de marzo, perola definición de si habrá o no IFE 4 no llegó a tiempo para el inicio del cronograma de la AUH de octubre.

Todavía no hay definiciones respecto del IFE 4, pese a que el titular del organismo Fernanda Raverta había dicho que habría un anuncio antes del cierre del mes de septiembre.

“Que no se pague ahora con la AUH que empieza el 8 de octubre por calendario de pagos de Anses no quiere decir que no se pague a esos beneficiarios cuando se defina si sigue la prestación”, concluyeron las fuentes del organismo que conduce Fernanda Raverta al portal de Infobae.

"Por temas administrativos ya no se llega a pagar desde el 8 de octubre en el conjunto con la AUH. Pero no está descartado aún que se pague igualmente" agregaron las fuentes al portal de noticias.

“Nunca Anses ha confirmado ese calendario ni tampoco anunciado aún la continuidad o no del bono”, dijeron además voceros del ente previsional en una comunicación a varios medios periodísticos.

El calendario de pago del IFE 3 se inició el 10 de agosto y terminó el 21 de septiembre pasado. Como los beneficiarios de la AUH tienen asignados también el pago del IFE, el cronograma comenzó de la mano del pago de esa asignación, por orden de último número del documento. Una vez completado el pago de la asignación universal, el calendario avanzado con dos días hábiles de pago por número de terminación del DNI, lo que extendió el operativo hasta fines del mes pasado.

El IFE 2, por otra parte, se inició el 8 de junio también a la par del calendario de pago de la AUH y se extendió hasta el 17 de julio último. En esa ocasión, la Anses impulsó la bancarización de los beneficiarios para simplificar eventuales desembolsos futuros. Con lo cual, el operativo completo consistió en tres etapas, una para las familiares que acceden a la AUH, otra para los que informaron cuentas bancarias y una tercera para aquellos a los que se les asignó una cuenta bancaria.

La primera edición del Ingreso Familiar de Emergencia, mientras tanto, se inició en abril y terminó en los primeros días de junio.