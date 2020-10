Coronavirus: ¿Qué pasa con los hisopados en el Hospital Sayago?

Durante los últimos días, hubo denuncias de vecinos que manifestaban haber sido rechazados cuando concurrían al Hospital Sayago de Carlos Paz para hacerse el hisopado de coronavirus. Incluso, varios dirigentes opositores -como Emilio Iosa- se hicieron eco de estas acusaciones y salieron a disparar contra el gobierno municipal. Sin embargo, hoy se conoció que no se trata de una decisión tomada por las autoridades locales, sino que responde a una modificación en los protocolos sanitarios que ordenó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para «hacer un uso eficiente de los recursos».

En los últimos días, fueron muchos los carlospacenses que aseguraron que, cuando recurrían al nosocomio, los enviaban a sus hogares sin que se les hiciera el hisopado y les recomendaban permanecer en reposo y aislamiento durante dos semanas.

Una lectora escribió a EL DIARIO manifestando tener síntomas compatibles (como pérdida de olfato y gusto, presión en el pecho y no poder respirar, diarrea, congestión y dolor de cabeza) y denunciando que no lo habían hisopado presuntamente por falta de insumos, al tiempo que expresó no contar con recursos para ir al Hospital Domingo Funes.

Según informaron desde el Hospital Sayago, no es que hayan dejado de hacerse los hisopados, sino que se decidió limitarlos a los casos más urgentes por la escasez de recursos. Y es que la compra de insumos, no puede hacerse de forma directa. Es un entramado complejo que involucra al gobierno nacional, el Ministerio de Salud de la Provincia y el COE.

En ese sentido, desde el COE de Punilla y Cruz del Eje precisaron que se tomó esta determinación para contar con recursos que permitan hacer frente a los casos crecientes en las 112 localidades de la Provincia de Córdoba que registran casos de Covid-19.

Desde la semana pasada, se vienen aplicando estas nuevas disposiciones y únicamente serán hisopados aquellos contactos estrechos que tengan 60 o más años, personas menores a 60 años con comorbilidad, embarazadas, personal esencial y personas sintomáticas. El resto, así hayan tenido contacto con un caso positivo, deberán aislarse en sus domicilios y cuando se cumpla el plazo de 14 días, serán sometidos a un análisis de serología. En caso que esta sea positiva, se realizará un hisopado.

La doctora Sonia Nieva, titular del COE Regional y directora del Hospital Domingo Funes, señaló: «Ha cambiado el protocolo y cada vez se selecciona más a quien se va a hisopar. A la gente joven y sin antecedentes patologías, en general, no se le harán hisopados. Esto es dinámico y siempre que hubo un brote, se van adaptando los estudios y se focaliza en un grupo específico. Se recomienda aislamiento y luego al final, el serológico. Este protocolo salió ayer y se está aplicando en todos los hospitales de la Provincia de Córdoba, quizás falte implementar en alguno, pero seguramente lo harán esta semana».