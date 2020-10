Lograron contener el incendio en Achiras

Este martes inició con focos todavía activos en el sur y norte de la provincia. En el caso de Achiras, localidad ubicada en el departamento Río Cuarto. En esa zona trabajaron tanto bomberos voluntarios de Córdoba como brigadistas enviados por Nación.

Según declaró a Cadena 3 Guillermo Rafti, jefe de Bomberos de Río Cuarto, “A esta hora el fuego ya está contenido en ese sector y no tenemos reporte de ninguna vivienda quemada”. Sin embargo, indicó que “Podemos decir que la localidad no corre ningún riesgo en este momento, pero no podemos decir que ya pasó lo peor”.

Para evitar que el fuego llegue hasta el poblado, los bomberos debieron iniciar un contrafuego. Además, evacuaron a familias de la zona de Posta de los Nogales.

Por otro lado, desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba se informó que en el departamento de Cruz del Eje ya no hay focos activos. Indicaron que en “el último sector se trabajó intensamente durante la noche y fue contenido. A esta hora se espera la rotación del viento y se trabaja intensamente para evitar posibles reinicios”.

Además, se precisó que no hay civiles heridos pero sí tienen heridas menores dos bomberos y un brigadista. Todos se encuentran en buen estado de salud y fueron dados de alta.

Según afirmaron desde la entidad, “Todos los efectivos se encuentran trabajando en el perímetro y dos medios aéreos permanecen en la pista de Villa de Soto a requerimiento del personal que está en el terreno. La Policía de Córdoba colabora de manera permanente”.