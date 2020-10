Advierten que el sistema colapsará si no hay restricciones

El presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, Andrés de León, advirtió que el sistema de salud podría colapsar si se mantiene la actual circulación y las habilitaciones en la provincia.

“Digo esto como si tuvieras una infección en la pierna, te diagnostican una gangrena y la única solución es amputar. Pero el paciente se niega a la indicación médica”, ejemplificó

En este sentido, sostuvo que si se mantiene el ritmo actual “las consecuencias se verán en que no habrá camas”. "La única forma es restringir la circulación de la gente y de la actividad que no es necesaria", aseguró.

“Estamos al borde de la saturación. Así, llegará un momento que habrá que internar a pacientes y no tendrán lugar. Y no es que no hay camas ni respiradores, sino que no tenemos recursos humanos para atender”, agregó.

Contó que el director de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Río Cuarto le comentó que podrían sumar 20 o 30 camas, pero que no hay médicos, enfermeras y camilleros.

De León, por otro lado, reiteró que el sistema de salud está preparado para atender casos de Covid-19 y otras patologías, tanto en centros de salud privados como públicos.

“Mucha gente tiene temor de ir y posterga las consultas de otras enfermedades. Pero las urgencias están preparadas para atenderlas, no se deben reprogramar”, declaró.

No obstante, el profesional admitió que “puede haber casos puntuales”. “Los controles ginecológicos son anuales, quizá toca octubre y se puede pasar a noviembre. Pero un control de un tratamiento oncológico se debe concurrir y no se puede dejar pasar”, agregó.

Por último, consultado respecto a las medidas del Gobierno para afrontar la pandemia, opinó que es “fácil hablar y que cualquiera puede acertar con el diario del lunes”.(Fuente: Cadena 3)